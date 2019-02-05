УЕФА рассмотрит отмену правила выездного гола в плей-офф еврокубков

Правило выездного гола в решающих стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть отменено, сообщает Kicker.



По словам издания, исполнительный комитет УЕФА вынесет данную идею на рассмотрение в ходе ближайшего заседания, которое состоится в Риме завтра, 6 февраля. Одной из причин возможной отмены правила в организации считают тот факт, что в современном футболе гостевой команде стало забивать проще, чем раньше.



Правило выездного гола появилось в 1965 году, а позже было введено во всех еврокубковых турнирах. При этом национальные федерации могут регулировать правила внутренних турниров по своему усмотрению. Среди стран, отказавшихся от этого правила, оказалась Англия, где в Кубке Англии и Кубке лиги имеет значение лишь общее количество забитых мячей.