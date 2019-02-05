Комбаров: Каррера действительно спрашивал, что делать с Паршивлюком

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова экс-игрока команды Сергея Паршивлюка, который обвинил в своём уходе из стана красно-белых ОПГ «Ромашка».

«Здесь могу честно сказать, что тогда получилась неприятная и странная история. Если у Паршивлюка есть какие-то сомнения и факты, то пусть их выскажет, а потом получит правду. Если коротко, то Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что делать с Сергеем. Мы решили, что не в нашей компетенции давать такие ответы, и на этом тема была закрыта. Что было дальше и кто что рассказывал – не знаем», — рассказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Напомним, что 29-летний Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб с 2007 по 2016 год.