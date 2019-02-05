Экс-хавбек «Мольде» Сарр подписал контракт с «Енисеем»

Бывший полузащитник «Мольде» Бабакар Сарр подписал контракт с «Енисеем», сообщает официальный сайт красноярской команды. 27-летний сенегальский футболист уже прибыл в расположение российского клуба. О сроке действия соглашения с игроком не сообщается.



Сарр начинал карьеру в Исландии, после чего перебрался в Норвегию, где, сменив два клуба, летом 2016 года оказался в «Мольде». В январе этого года футболист покинул команду и с тех пор ищет место для продолжения карьеры. В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил 4 гола и получил 5 жёлтых карточек.



«Енисей» после 17 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков.

Бывший полузащитник «Мольде» Сарр близок к переходу в «Енисей»