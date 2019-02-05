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«Марсель» в большинстве обыграл «Бордо» в матче Лиги 1

«Марсель» в большинстве обыграл «Бордо» в матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Бордо». Встреча команд состоялась на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 25-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку нападающему «Бордо» Самуэлю Калу Оджиму, после чего гости остались в меньшинстве. В конце первого тайма защитник «Марселя» Бубакар Камара забил единственный гол в матче.

«Марсель» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Бордо» (28) располагается на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 56 очков в 21 матче.

В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет с «Дижоном» 8 февраля, а «Бордо» проведёт матч с «ПСЖ» 9 февраля.

Франция - Лига 1. 18-й тур
05 февраля 2019, вторник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
1:0
Бордо
Бордо
1:0 – Камара – 42
Удаления: нет – Калу Оджим, 25
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