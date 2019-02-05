«Марсель» в большинстве обыграл «Бордо» в матче Лиги 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Бордо». Встреча команд состоялась на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 25-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку нападающему «Бордо» Самуэлю Калу Оджиму, после чего гости остались в меньшинстве. В конце первого тайма защитник «Марселя» Бубакар Камара забил единственный гол в матче.



«Марсель» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Бордо» (28) располагается на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 56 очков в 21 матче.



В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет с «Дижоном» 8 февраля, а «Бордо» проведёт матч с «ПСЖ» 9 февраля.