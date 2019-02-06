«Спартак» — «Актобе»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют московский «Спартак» и казахстанский клуб «Актобе». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент красно-белые проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 9 февраля игроки «Спартака» проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении. Накануне, 5 февраля, подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1).



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

Очень полезный спарринг для «Спартака». Появился повод для критики Победная серия красно-белых на зимних сборах закончилась.