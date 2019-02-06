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Кантона оставил загадочный пост в соцсети, породив слухи о возвращении в «МЮ»

Кантона оставил загадочный пост в соцсети, породив слухи о возвращении в «МЮ»
Футбол / Англия

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона породил слухи о своём возвращении в английский клуб.

Накануне, 5 февраля, француз опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой стоит на сцене спиной к камере и лицом к зрителям, и сопроводил её следующей подписью: «Не могу ничего сказать, но вам это понравится». Также после фразы экс-футболист оставил ссылку на официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, после публикации букмекеры в Англии начали принимать ставки на возвращение Кантона в свой бывший клуб. По их мнению, Эрик может занять пост спортивного директора «красных дьяволов».

Кантона защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1992 по 1997 год и за это время завоевал с клубом четыре титула чемпиона Англии.

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