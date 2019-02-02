Инс сравнил ван Дейка с Кантона

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Пол Инс сравнил легендарного форварда «МЮ» Эрика Кантона с защитником красных Вирджилом ван Дейком. По мнению Инса, харизматичный ван Дейк оказывает положительное влияние на команду.

«Когда Кантона пришёл в «Манчестер Юнайтед», он стал последней частью ребуса. Когда он впервые зашёл в нашу раздевалку, сразу было видно, что он за человек. Присутствие этого большого парня сразу чувствовалось. Мы почувствовали его желание побеждать.

Сейчас нечто похожее наблюдается у «Ливерпуля» с ван Дейком, не так ли? Да, важным приобретением стал Алиссон Беккер. Но я считаю, что именно ван Дейк способствовал прогрессу других игроков «Ливерпуля», — цитирует Инса Goal.com.