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«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
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«Реал» огласил заявку на первый матч с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

«Реал» огласил заявку на первый матч с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал список из 21 футболиста, которые отправились в Барселону на первый матч полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;

защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниель Себальос;

нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 6 февраля, на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Месси вошёл в список игроков, вызванных для подготовки к матчу с «Реалом»
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