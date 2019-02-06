«Реал» огласил заявку на первый матч с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал список из 21 футболиста, которые отправились в Барселону на первый матч полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».



Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:



вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;



защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;



полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниель Себальос;



нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.



Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 6 февраля, на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.