«Реал» огласил заявку на первый матч с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал список из 21 футболиста, которые отправились в Барселону на первый матч полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;
защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;
полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниель Себальос;
нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 6 февраля, на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Месси вошёл в список игроков, вызванных для подготовки к матчу с «Реалом»