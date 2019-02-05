Месси вошёл в список игроков, вызванных для подготовки к матчу с «Реалом»

«Барселона» объявила список из 19 футболистов, которые вызваны для подготовки к первому полуфинальному матчу Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 6 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В список попал аргентинский нападающий Лионель Месси, который пропустил тренировку в воскресенье, но сегодня уже тренировался в общей группе.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари тер Штеген, Пенья;

защитники Семеду, Лангле, Мурильо, Пике, Альба, Вермален;

полузащитники Ракитич, Боатенг, Бускетс, Роберто, Коутиньо, Аленья, Артур, Видаль, Малком;

нападающие Суарес, Месси.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 мск.