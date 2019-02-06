Адвокат: Кокорин может стать инвалидом

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что его клиенту грозят осложнения по состоянию здоровья.

«Суду оглашены сведения о состоянии здоровья моего подзащитного, понимаю, что они не входят в перечень заболеваний, с которым нельзя находиться в СИЗО, но статья 10 ч. 3 говорит о том, что содержание под стражей не может быть в условиях, угрожающих его жизни и здоровью.



В заключении медиков написано, что если в СИЗО будут продолжаться эти процедуры, то мой подзащитный станет инвалидом, с заменой коленного сустав на искусственный. Прошу суд это учесть, здесь человек может стать инвалидом, а обвиняется в нанесении лёгкого вреда здоровью", — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.