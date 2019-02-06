Инфантино — единственный кандидат в президенты ФИФА на перевыборах

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино не встретит конкуренции на грядущих перевыборах, так как является единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает AFP.



Очередные выборы состоятся 5 июня 2019 года в Париже. Таким образом, Инфантино сможет возглавлять ФИФА до 2023 года.



Ранее стало известно, что Инфантино заручился поддержкой 196 национальных футбольных федераций, тогда как для выдвижения собственной кандидатуры на выборы достаточно пяти.



Последним сроком выдвижения кандидатур стало 5 февраля. Единственным потенциальным соперником Инфантино на выборах являлся бывший футболист «Тоттенхэма» Рамон Вега, однако он не получил поддержки от нужного количества национальных федераций.