Инфантино имеет поддержку 196 федераций в преддверии выборов главы ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино в настоящее время имеет поддержку 196 федераций перед предстоящими выборами главы организации, сообщает Financial Times. Отмечается, что единственным возможным противником Инфантино на выборах станет Рамон Вега, бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Швейцарии.



Последним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля. 5 мая станет последним днём уведомления ассоциаций, которые входят в ФИФА, об именах допущенных кандидатов. Выборы президента ФИФА состоятся 5 июня нынешнего года на конгрессе организации в Париже.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Тогда он был избран президентом организации, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных.