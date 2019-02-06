Рейнгольд: Кокорин и Мамаев – маньяки и убийцы, что ли? Решение суда – дурдом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал продление срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.



«Решение суда продлить арест Кокорина и Мамаева абсолютно невменяемое, самый настоящий дурдом! В этом не проглядывается никакого правосудия, всё делается по звонку. Происходящее сейчас вокруг футболистов – это юридический беспредел!



Кокорин и Мамаев – маньяки, которых искали долгое время, что ли? Убийцы? Хватит уже. Я их абсолютно не защищаю, но они должны понести законное наказание: условный срок и приличный денежный штраф», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Мнение обозревателя «Чемпионата» Павла Пучкова о решении суда оставить Мамаева и Кокорина в СИЗО читайте в нашем телеграм-канале.

Гамула: продление ареста Кокорина и Мамаева ещё на два месяца – что-то заказное