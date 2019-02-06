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«Вест Хэм» расследует проявления расизма в адрес Салаха в игре с «Ливерпулем»

«Вест Хэм» расследует проявления расизма в адрес Салаха в игре с «Ливерпулем»
Футбол / Англия

«Вест Хэм Юнайтед» намерен расследовать информацию о проявлении расизма во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) вместе с полицией Лондона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, оскорблениям по расовому признаку подвергся полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах. Сообщается, что во время матча некоторые болельщики «Вест Хэма» выкрикивали расистские оскорбления в адрес египтянина.

Лондонский клуб и полиция намерены изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать нарушителей. Ожидается, что фанатам, оскорблявшим Салаха, запретят посещать футбольные матчи.

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайдцев от идущего вторым «Манчестер Сити» теперь составляет три очка. «Вест Хэм Юнайтед» (32) остался на 12-м месте.

«Ливерпуль» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Вест Хэмом»
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