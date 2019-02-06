«Спартак» не смог обыграть «Актобе», вратарь Шитов допустил грубейшую ошибку

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с казахстанским «Актобе». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:2.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. Через девять минут хавбек «Актобе» Патрик Малецки отправил в ворота красно-белых ответный мяч. На 33-й минуте голкипер «Спартака» Антон Шитов получил передачу, оказался под прессингом и неудачно скинул мяч на Малецки, который забил второй гол и вывел «Актобе» вперёд в счёте. Глушенков сравнял счёт через четыре минуты. Во втором тайме забитых мячей не было, вышедший вместо Шитова вратарь Артём Поплевченков сыграл на ноль.



5 февраля подопечные Олега Кононова встречались со словенским «Марибором». Матч завершился со счётом 1:1. «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.