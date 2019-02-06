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«Спартак» не смог обыграть «Актобе», вратарь Шитов допустил грубейшую ошибку

«Спартак» не смог обыграть «Актобе», вратарь Шитов допустил грубейшую ошибку
Футбол / РПЛ

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с казахстанским «Актобе». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:2.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. Через девять минут хавбек «Актобе» Патрик Малецки отправил в ворота красно-белых ответный мяч. На 33-й минуте голкипер «Спартака» Антон Шитов получил передачу, оказался под прессингом и неудачно скинул мяч на Малецки, который забил второй гол и вывел «Актобе» вперёд в счёте. Глушенков сравнял счёт через четыре минуты. Во втором тайме забитых мячей не было, вышедший вместо Шитова вратарь Артём Поплевченков сыграл на ноль.

5 февраля подопечные Олега Кононова встречались со словенским «Марибором». Матч завершился со счётом 1:1. «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Товарищеские матчи (клубы)
06 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2:2
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 – Глушенков – 17, 1:1 – Малецки – 26, 1:2 – Малецки – 33, 2:2 – Глушенков – 37
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