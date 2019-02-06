Оуэн: надеюсь, после перехода Альмирона в «Ньюкасл» мой трансфер забудут

Бывший форвард «Ньюкасла» Майкл Оуэн прокомментировал переход в английский клуб полузащитника Мигеля Альмирона. «Сороки» приобрели хавбека за € 24 млн, что стало новым трансферным рекордом клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Оуэну, за которого «Ньюкасл» в 2005 году заплатил «Реалу» около 19 € млн.

«Наверное, немного удивлён, что рекорд был побит только сейчас. Сейчас за аналогичные суммы осуществляются переходы средненьких игроков.

Знаю, что клуб продавал игроков за более высокие суммы. Зачастую «Ньюкасл» хорошо работал на трансферном рынке. Как-то команда подписала двух французских игроков и затем продала их за хорошие суммы. Например, вспоминаю Муссу Сиссоко.

Каждый раз, когда я читаю в газетах о трансферах «Ньюкасла», вспоминаю себя. Надеюсь, что теперь меня оставят в покое.

Альмирон, очевидно, является важным игроком, он забивает голы, ассистирует, у него прекрасная левая нога. Он отлично проявил себя в американской лиге MLS. Но сможет ли он адаптироваться к АПЛ? Это большой вопрос. Альмирон не создаёт впечатления сильного в физическом плане игрока. Он обладает отличной техникой. Надеюсь, что Альмирон сумеет себя проявить», — цитирует Оуэна Daily Star.