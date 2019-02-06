Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»

«Краснодар» обыграл московский «Локомотив» в товарищеском матче. Встреча команд состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отправивший мяч в ворота соперника на 84-й минуте.



В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.



После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке.