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Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»

Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ

«Краснодар» обыграл московский «Локомотив» в товарищеском матче. Встреча команд состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отправивший мяч в ворота соперника на 84-й минуте.

В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке.

Товарищеские матчи (клубы)
06 февраля 2019, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 – Игнатьев – 84
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