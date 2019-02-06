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Сборная России проведёт первый домашний матч квалификации ЧЕ-2020 в Саранске

Сборная России проведёт первый домашний матч квалификации ЧЕ-2020 в Саранске
Футбол / Евро-2020

Стали известны города, в которых сборная России по футболу проведёт первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня россияне будут принимать сборную Сан-Марино на «Мордовия Арене» в Саранске. 11 июня сборная России сыграет со сборной Кипра в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

В квалификационном турнире чемпионата Европы примут участие 55 команд. Турнир будет проходить с марта 2019 года по март 2020-го. В основной стадии чемпионата Европы — 2020 по футболу примут участие 24 команды.

Сборная России могла отобраться на чемпионат Европы через Лигу наций, но подопечные Станислава Черчесова не сумели занять первое место в своей группе, уступив в заключительном матче сборной Швеции.

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