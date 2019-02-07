«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка Испании. Первая встреча двухматчевого противостояния, проходившая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 6-й минуте. Лукас Васкес замкнул передачу от лицевой линии Карима Бензема. Хозяева сумели отыграться в начале второго тайма. На 57-й минуте Малком отправил мяч в пустые ворота после того, как Луис Суарес попал в штангу.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 27 февраля.

Вторую путёвку в финал Кубка Испании разыграют «Бетис» и «Валенсия». Первый полуфинальный матч этих команд состоится 7 февраля.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили «Севилью» со счётом 5:0.