Федерация футбола Египта позволит Салаху пропустить матчи сборной в марте

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не будет вызван в расположение сборной Египта во время перерыва на матчи национальных команд в марте.



Как сообщает Liverpool Echo, руководство Египетской футбольной федерации решило предоставить 26-летнему игроку отдых, в связи с чем он пропустит матчи квалификации Кубка африканских наций с командами Нигерии и Нигера, которые пройдут 22 и 26 марта. Сборная Египта уже обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 16 голов и 7 результативных передач. «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице первенства, уступая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям, но имеет одну игру в запасе.

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