«Арсенал» и «Атлетико» претендуют на Гримальдо, которым интересовался «Зенит»

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо привлёк внимание европейских топ-клубов, сообщает Mundo Deportivo.



В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал», которые в настоящий момент следят за его игрой и рассматривают переход в летнее трансферное окно. «Матрасники» видят в Гримальдо замену Филипе Луису, который покинет клуб по окончании сезона. «Канониры» же рассчитывают, что игрок станет преемником Начо Монреаля, у которого также истекает контракт.



Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Наполи», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити» и «Зенит», который, по информации СМИ, даже сделал «Бенфике» предложение в размере € 16 млн, но получил отказ. Отступные в контракте защитника составляют € 60 млн.



«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо