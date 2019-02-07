Семак: рассчитывали, что Кокорин вернётся в команду в зимнюю паузу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах приобретения у «Рубина» нападающего Сердара Азмуна.



«Начиная с июня мы рассчитывали на возвращение Саши Кокорина. Но, к сожалению, возвращение было слишком кратковременное. Мы рассчитывали, что он вернётся к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит – опять же, к сожалению. Это всё очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной.



Поэтому в его отсутствие нам нужно усиливать атакующий потенциал. Также нам нужна конкуренция для Артёма Дзюбы, тем более что и ему нужны матчи для отдыха. Таким образом, нам нужен был ещё один нападающий, и им оказался Азмун», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».

Семак: у Азмуна есть всё, чтобы заиграть в «Зените»