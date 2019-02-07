«Тоттенхэм» объявил о переносе матча с «Арсеналом» на стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переносе домашнего матча Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится 2 марта, на стадион «Уэмбли».



Открытие новой 62-тысячной арены в дерби с «Арсеналом» изначально было маловероятным из-за высоких рисков в плане безопасности.



В лондонском клубе отметили, что тестирование систем безопасности нового стадиона находится в завершающей фазе. Арена будет готова принимать матчи после того, как получит необходимый сертификат безопасности.

«Ещё раз спасибо вам всем за то, что вы поддержали нас, и за огромную поддержку от разных кругов. Следующие несколько недель будут иметь ключевое значение», — сказал председатель правления „Тоттенхэма“ Даниэль Леви.