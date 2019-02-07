Романьоли: Игуаин — лучший нападающий в мире

Защитник «Милана» Алессио Романьоли поделился мнением о переходе в зимнее трансферное окно бывшего форварда команды Гонсало Игуаина в лондонский «Челси».

«До сих пор считаю Игуаина лучшим нападающим в мире. Жаль, что он ушёл, но мы уважаем его решение. Гонсало — мой друг, и если он счастлив, у меня не будет с этим никаких проблем. Теперь у нас есть другие игроки, благодаря которым мы можем не думать об уходе Игуаина», — приводит слова Романьоли Calciomercato.com.

«Милан», набрав 36 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

В 23-м туре чемпионата Италии команда Дженнаро Гаттузо проведёт матч с «Кальяри». Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 10 февраля и начнётся в 22:30 мск.