«Реал» и «Атлетико» летом попытаются приобрести Икарди

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб предстоящим летом. В услугах 25-летнего аргентинца заинтересованы две мадридские команды — «Реал» и «Атлетико», сообщает AS.

Действующий контракт Икарди рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее руководство итальянского клуба и агент игрока заявляли, что Мауро продлит соглашение.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах.

«Интер», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 23-м туре команда Лучано Спаллетти проведёт матч с «Пармой». Встреча состоится в Парме на стадионе «Эннио Тардини» 9 февраля и начнётся в 22:30 мск.

Статистика игроков Серии А доступна на «Чемпионате».