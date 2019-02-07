Иско: не получаю тех возможностей, что мои коллеги

Полузащитник мадридского «Реала» Иско рассказал о своей ситуации в команде.

«Когда вам не предоставляют таких же возможностей, как вашим коллегам, картина меняется. Я продолжаю усердно работать и сражаться, ожидая, что получу эти возможности», — написал Иско на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Иско перестал регулярно получать игровую практику. С приходом в команду Сантьяго Солари на должность главного тренера игровое время испанца сократилось ещё больше.

Ранее сообщалось, что Иско намерен покинуть «Реал». Одним из претендентов на хавбека считается туринский «Ювентус», за который выступает бывший форвард «сливочных» Криштиану Роналду.

Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.