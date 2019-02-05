«Ювентус» готовит три трансфера, чтобы угодить Роналду

«Ювентус» хотел бы совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему туринского клуба Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде.

Отмечается, что хавбек не нашёл общего языка с наставником мадридского клуба Сантьяго Солари, поэтому летом есть вероятность его возможного ухода из «Реала». Вторым трансфером «Ювентуса» может стать ещё один футболист «Реала» — Марсело, которого Роналду очень хочет видеть в туринском клубе.

Кроме того итальянская команда раздумывает по поводу трансфера полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийский игрок ранее заявил руководству «Баварии», что не намерен оставаться в немецкой команде, пока её возглавляет Нико Ковач.