Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Ювентус» готовит три трансфера, чтобы угодить Роналду

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images
«Ювентус» готовит три трансфера, чтобы угодить Роналду
Футбол / Италия

«Ювентус» хотел бы совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему туринского клуба Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде.

Отмечается, что хавбек не нашёл общего языка с наставником мадридского клуба Сантьяго Солари, поэтому летом есть вероятность его возможного ухода из «Реала». Вторым трансфером «Ювентуса» может стать ещё один футболист «Реала» — Марсело, которого Роналду очень хочет видеть в туринском клубе.

Кроме того итальянская команда раздумывает по поводу трансфера полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийский игрок ранее заявил руководству «Баварии», что не намерен оставаться в немецкой команде, пока её возглавляет Нико Ковач.

Хамес намерен покинуть «Баварию» из-за конфликта с Ковачем
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент