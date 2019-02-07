«Бетис» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 7 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между местным «Бетисом» и «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистентами главного судьи выступят Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервным рефери на матч назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Ответную игру команды проведут на стадионе «Месталья» в Валенсии 28 февраля.

В другом полуфинале Кубка Испании мадридский «Реал» противостоит каталонской «Барселоне». Первая встреча состоялась на «Камп Ноу» и завершился со счётом 1:1.

Прямая видеотрансляция матча «Бетис» — «Валенсия» на «Чемпионате»