Эмери: мой главный критик — я сам

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о проблемах команды.

«Мой главный критик — я сам. «Арсенал» может закончить сезон в топ-4, но это не будет легко.

Мы хорошо играем на своём поле, однако нам нужно лучше проводить выездные матчи. Команда хорошо начала этот сезон. Сейчас нам нужно вернуть свою уверенность и игру.

Конечно, мы понимаем, что должны лучше действовать в обороне. Пробовали играть как с тремя, так и с четырьмя центральными защитниками. Можно быть страстным или спокойным, но главное — это работать», — приводит слова Эмери Sky Sports.

«Арсенал», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 9 февраля «канониры» проведут выездной матч 26-го тура с «Хаддерсфилд Таун».