«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Генгам»

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Генгам» принимал «Лион». Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма форвард Максвелл Корне увеличил преимущество гостей. Последний мяч забил нападающий «Генгама» Александр Менди на 88-й минуте.

Благодаря этой победе «Лион» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, в котором сыграет с «Каном». «Генгам» покинул турнир.

Напомним, в 1/16 финала «Лион» в гостях обыграл «Амьен» со счётом 2:0, а «Генгам» на выезде в дополнительное время одержал победу в матче с «Нанси» (2:1).

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