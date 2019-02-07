«ПСЖ» узнал соперника по 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции по итогам жеребьёвки, которая состоялась накануне, 6 февраля, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.
Итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции:
«Витре» – «Нант»
«Пари Сен-Жермен» – «Дижон»
«Ренн» – «Орлеан»
«Генгам» / «Лион» – «Кан»
Четвертьфинальные матчи Кубка Франции состоятся 27 февраля.
Последний участник четвертьфинальной стадии турнира определится в противостоянии «Генгама» и «Лиона». Матч состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В решающем матче в мае прошлого года парижане со счётом 2:0 обыграли «Ле-Эрбье».
Кубок Франции. «ПСЖ» вырвал победу у клуба 3-й лиги лишь в дополнительное время