«ПСЖ» узнал соперника по 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции по итогам жеребьёвки, которая состоялась накануне, 6 февраля, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.



Итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции:



«Витре» – «Нант»

«Пари Сен-Жермен» – «Дижон»

«Ренн» – «Орлеан»

«Генгам» / «Лион» – «Кан»



Четвертьфинальные матчи Кубка Франции состоятся 27 февраля.



Последний участник четвертьфинальной стадии турнира определится в противостоянии «Генгама» и «Лиона». Матч состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В решающем матче в мае прошлого года парижане со счётом 2:0 обыграли «Ле-Эрбье».

Кубок Франции. «ПСЖ» вырвал победу у клуба 3-й лиги лишь в дополнительное время