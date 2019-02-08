Озил – о смерти Салы: нет слов, чтобы описать, как это печально

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в своём «твиттере» отреагировал на подтверждение полицией смерти форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

«Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мысли и молитвы уходят к его семье, а также к семье пилота. Покойся с миром, Эмилиано», — написал немецкий хавбек.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. Операция по подъёму тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.