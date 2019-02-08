Гол бывшего нападающего «Локомотива» — в видеообзоре матча «Лацио» — «Эмполи»

В матче 23-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Риме не стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Фелипе Кайседо, реализовавший пенальти на 42-й минуте. Ранее он выступал за московский «Локомотив».

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Лацио» одержал вторую подряд победу в Серии А. Для «Эмполи» это поражение стало шестым в последних восьми играх.

Римский клуб, набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, команда из Эмполи (18) — 17-е.

В следующем туре «Лацио» на выезде встретится с «Дженоа», а «Эмполи» дома примет «Сассуоло». Оба матча состоятся 17 февраля.