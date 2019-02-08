«Локомотив» и Российский университет транспорта начали сотрудничество

8 февраля 2019 года московский «Локомотив» и Российский университет транспорта (МИИТ) подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт корреспондентка «Чемпионата» Карина Фалько.

Соглашение нацелено на то, чтобы выпускники академии «Локомотива» могли получить все ступени образования. В рамках гуманитарного института Российского университета транспорта (МИИТ) была разработана программа, которая будет внедряться в 10-11 классы академии. Основой образовательной программы станет кафедра спортивного менеджмента.

Подопечные Юрия Сёмина после 17 туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место. В 18-м туре РПЛ «железнодорожники» сыграют 2 марта на своём поле с «Крыльями Советов».