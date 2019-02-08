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Бийол: боюсь, если Гончаренко выучит язык, уйдёт из ЦСКА в европейский топ-клуб

Бийол: боюсь, если Гончаренко выучит язык, уйдёт из ЦСКА в европейский топ-клуб
Футбол / РПЛ

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказал мнение по поводу решения главного тренеры команды Виктора Гончаренко ставить его на сборах на позицию центрального защитника.

«Это абсолютно новая позиция для меня. Знаю, где я ошибался и что мне нужно много работать — в первую очередь над выбором позиции. Я очень стараюсь и учусь, правда! Тренер говорит, что будет использовать меня по ситуации — в зависимости от того, что нужно команде.

Гончаренко вообще всегда знает, чего хочет — скажу, что это его сильнейшая черта. Ещё он действительно много общается с каждым из нас, хоть и не совсем знает английский. Но я боюсь — если он выучит язык, то уйдёт от нас в какой-нибудь европейский топ-клуб», — цитирует Бийола Sport24.

Бийол: мне удалось хорошо начать карьеру, намерен продолжать в том же ключе
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