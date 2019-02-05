Бийол: мне удалось хорошо начать карьеру, намерен продолжать в том же ключе

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал об очередном тренировочном дне на сборе в Кампоаморе. Сегодня, 5 февраля, Бийолу исполнилось 20 лет.



«Мы отлично поработали на тренировке. Тренер сказал, что после полудня мы свободны: второго занятия не будет, и это подарок мне на день рождения. Но не всё так просто, потому что вечером у нас всё равно теория. Впрочем, и на том спасибо, мы довольны.



День рождения на сборах, прямо во время подготовки к сезону — что-то новенькое для меня, но мне это нравится. Получил очень много поздравлений! Мне удалось хорошо начать свою карьеру, и сейчас я намерен продолжать в том же ключе.



Конечно хочу отличиться в официальном матче за ЦСКА! Такие мысли всегда в моей голове. Надеюсь, это произойдет очень скоро», — приводит слова Бийола пресс-служба московского клуба.

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