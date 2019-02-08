10 человек погибли при пожаре на базе юношеской команды «Фламенго»

На тренировочной базе юношеской команды бразильского клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро произошёл пожар, сообщает Globo Esporte.



По словам издания, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия уже стали 10 человек, ещё три человека получили серьёзные травмы. О подробностях инцидента пока не сообщается, однако известно, что игроки основной команды «Фламенго» тренируются на другой базе.



«Фламенго» после 38 туров занимает второе место в турнирной таблице бразильской Серии А с 72 очками в активе, на восемь очков отставая от лидирующего в первенстве «Палмейраса». Отрыв команды от третьей строчки, на которой располагается «Интернасьонал», составляет три очка.