«Ливерпуль» по итогам сезона-2017/18 получил рекордную прибыль

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона получил рекордную прибыль в £ 125 млн фунтов (около € 142 млн). В сезоне-2017/18 подопечные Юргена Клоппа попали в топ-4 АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне мерсисайдцы заработали £ 455 млн, это на £ 90 млн больше, чем в сезоне-2016/17, что является клубным рекордом. Чистая прибыль до вычета налогов выросла почти на 300% — с £ 40 до £ 125 млн, сообщает Sky Sports.



На новых футболистов клуб потратил £ 190 млн, но эти затраты были без труда перекрыты продажей полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» за £ 142 млн и £ 72 млн призовых за Лигу чемпионов.



«То, что мы видим, — это стабильное и устойчивое улучшение финансового положения клуба за последние годы», — сказал Энди Хьюз, главный операционный директор «Ливерпуля».