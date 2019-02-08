Клопп: чемпионская гонка в АПЛ становится более увлекательной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Красные лидировали, но «Манчестер Сити» после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ вышел на первое место. Команды набрали одинаковое количество очков, но у «Ливерпуля» остаётся игра в запасе.

«Борьба за чемпионство становится более интригующей. Но я не сомневался, что так и будет. Не думаю, что кто-то рассчитывал на нашу победу с преимуществом в 12 очков от ближайшего преследователя. Было понятно, что плотная борьба будет вестись до конца. Хорошо, что мы продолжаем находиться в этой гонке. Единственный способ улучшить позиции – побеждать.

Я не читаю, что пишут журналисты о нашей борьбе с «Манчестер Сити». Но весело, что мне постоянно задают вопросы, направляют сообщения, я заметил, что изменилась тональность. Если ты хочешь выиграть чемпионат, в такой ситуации нужно себя показать, нужно биться», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».