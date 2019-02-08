Хассельбайнк: Сарри критикуют необоснованно, ему нужно дать время в «Челси»

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри зачастую необоснованно критикуют. Также Хассельбайнк прокомментировал решение Сарри наделить Н’Голо Канте более атакующими функциями.

«На мой взгляд, критика Сарри немного неоправданна. Он отлично начал сезон с командой. Сарри поставил Канте на другую позицию, потому что он видит его роль иначе. После этого Сарри и начали критиковать.

Канте — лучший оборонительный полузащитник в мире, он отлично отбирает мяч. Поэтому решение Сарри вызвало удивление. Но он верит в свою модель игры, он хочет доминировать. По его мнению, именно такой футбол может принести «Челси» титулы. Сарри нужно дать время, он строит команду лишь шесть-семь месяцев.

В настоящий момент «Челси» нестабилен. Команде нужно побеждать, чтобы обрести стабильность», — приводит слова Хассельбайнка Goal.com.