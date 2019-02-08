Г. Невилл: «МС» выступает хорошо, даже когда проигрывает, «Ливерпуль» — нет

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Ливерпулю» нужно преимущество в три или четыре очка за несколько туров до конца сезона, чтобы стать чемпионом. Если же они будут позади «Манчестер Сити» или даже иметь одинаковое количество очков, то титул возьмёт команда Хосепа Гвардиолы, потому что она умеет справляться с давлением.

Важны не только победы, но и футбол, который показываешь. Если теряешь очки, но играешь хорошо, тебе не стоит беспокоиться. Мы видели это на примере «Сити». Они демонстрировали хороший футбол, даже когда проигрывали.

Когда «Ливерпуль» терял очки, то главной причиной была его игра. В последнее время они стали позволять сопернику создавать моменты и начали пропускать, что нетипично для них в этом сезоне. В этом и заключается разница между «Сити» и «Ливерпулем», — приводит слова Невилла Sky Sports.