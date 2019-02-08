Польский журналист: удивила реакция фанатов на наше интервью с Жамалетдиновым

Польский журналист Куба Радомски прокомментировал ситуацию вокруг интервью с форвардом «Леха» Тимуром Жамалетдиновым, автором которого он является.

В интервью Жамалетдинов негативно отозвался о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком и экс-защитниках клуба Алексее и Василии Березуцких, а также Сергее Игнашевиче. Позже футболист заявил, что его слова исказили.

«Я учил русский язык в школе, практически всё понимаю, но сам плохо говорю. У нас был переводчик от клуба. Он знает семь языков и свободно владеет русским. Когда футболист говорил про окончание карьеры Березуцких и Игнашевича, то немного улыбнулся. Это указано в статье.

Мы брали интервью вместе с коллегой. После беседы сверили наши ощущения и сошлись на том, что Тимур — скромный парень. Я слышал, что в России фанаты были недовольны словами футболиста. Меня это удивило, потому что он не сказал ничего скандального», — сказал Радомски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.