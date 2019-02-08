Жамалетдинов заверил, что его слова про ЦСКА и Слуцкого исказили

Форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал появление скандального интервью в польских СМИ. В том интервью российский форвард негативно отзывается о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком и бывших защитниках клуба, братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче.

«Я не ожидал такой реакции на моё интервью. Неприятно, что меня представили, как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моём месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всё было не так, как преподнесли», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Жамалетдинов: Слуцкий показывал, что не ценит меня и не любит как человека