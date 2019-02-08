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Эррера: Рашфорд не похож на других игроков

Эррера: Рашфорд не похож на других игроков
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением о нападающем команды Маркусе Рашфорде.

«Маркус не похож на других игроков. Он умеет обыгрывать, умеет наносить удары по воротам и не теряет мяч. Не могу назвать ни одного футболиста, который похож на Рашфорда. Считаю, что он уже является топ-игроком, но станет ещё лучше в плане принятия решений. В будущем его будет трудно остановить», — приводит слова Эрреры ESPN.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рашфорд забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах.

«Манчестер Юнайтед», набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Завтра, 9 февраля, «красные дьяволы» проведут выездной матч 26-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Начало встречи — в 15:30 мск.

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