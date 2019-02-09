Жамалетдинов дебютировал за «Лех»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, перешедший в «Лех» на правах аренды, дебютировал за польскую команду.

Он вышел на замену на 85-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Польши «Лех» — «Заглембле» (1:2). На третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени болгарский защитник команды из Познани Никола Вуядинович отправил мяч в свои ворота.

«Лех» прервал серию из трёх побед. После 21 тура команда Жамалетдинова с 33 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидирующей «Лехии» из Гданьска на девять баллов.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. На его счету также два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.