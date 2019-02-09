Гол Эрреры на 92-й минуте — в видеообзоре матча «Морейренсе» — «Порту»

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» и завершилась со счётом 1:1.



На 79-й минуте счёт открыл нападающий «Морейренсе» Давид Тейшейра. В компенсированное время второго тайма мексиканский полузащитник «Порту» Эктор Эррера сумел отправить в ворота соперника ответный мяч и спас команду от поражения.



«Порту» набрал 51 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Морейренсе» (35) располагается на 5-м месте в таблице португальского чемпионата. В следующем туре «Порту» на домашнем стадионе примет «Виторию Сетубал» 16 февраля, а «Морейренсе» проведёт матч с «Тонделой» 17 февраля.