Форвард «Кальяри» Теро засветился в порнографическом видео

Французский нападающий «Кальяри» Сириль Теро попал в эпицентр сексуального скандала, сообщает Football Italia.

По данным источника, в Сеть попало видео, на котором Теро снимает интимную сцену с участием мужчины и женщины, а также периодически переводит камеру на себя. Болельщики узнали форварда по татуировке, а также фирменному жесту в виде ножниц.

По словам Теро, это видео 4—5 летней давности и он уже давно удалил его.

«Это старое видео. Это было четыре-пять лет назад, когда я ещё выступал за „Удинезе“. Я всё удалил, у меня нет его в телефоне. Оно было у меня всего пару недель, я уже и забыл о нём. Не знаю, откуда оно появилось, может быть, из iCloud. А сейчас все только об этом и говорят», — сказал Теро.