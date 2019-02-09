Эриксен отклонил три предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта

«Тоттенхэм Хотспур» не удается продлить контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Об этом сообщает Football.London.

«У Эриксена осталось 17 месяцев по контракту с „Тоттенхэм Хотспур“. Он отклонил уже три предложения о продлении соглашения. „Тоттенхэм Хотспур“ взял его по очень хорошей цене. В клубе он превратился в одного из лучших полузащитников в европейском футболе. Люблю смотреть за его игрой.



«Барселона» уже связалась с его представителями по поводу трансфера и готова более чем в два раза удвоить ему зарплату, которая сейчас составляет € 75 тыс. в неделю.

Средняя зарплата в Премьер-лиге на данный момент составляет чуть больше € 59 тыс. в неделю. Получается, у Эриксена, который является одним из лучших игроков АПЛ, зарплата всего на € 16 тыс. в неделю больше, чем средняя.

Кристиан уже отказался от предложения «Тоттенхэм Хотспур» в размере € 123 тыс. в неделю. Думаю, он согласится рассмотреть предложения от € 168 до 224 тыс. в неделю.

«Барселона» в нём заинтересована. Стоит также упомянуть «Реал», который присматривается к каждому хорошему игроку. Кроме того, «Бавария» нуждается в креативном полузащитнике.

Эриксен — очень интересный вариант на трансферном рынке в силу возраста и ситуации с контрактом. «Шпорам» повезёт, если они получат за него то, что хочет Лэви. Но не думаю, что это будет € 100 или € 500 млн. Учитывая срок контракта и возраст, думаю, можно говорить о суммах от € 50 до € 70 млн. Это будет кража века", — сказал эксперт по трансферам Иэн Макгарри.