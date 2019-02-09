«Парма» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 23-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Парма» и миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистентами главного судьи выступят Алессандро Ло Чичеро и Дарио Чеккони. Резервным рефери на матч назначен Юан Лука Сакки.



«Интер» набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (29) располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Парма» — «Интер» на «Чемпионате»