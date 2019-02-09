Игрок «Чертаново» Захаров вернулся на поле спустя три года

Защитник «Чертаново» Андрей Захаров впервые с ноября 2015 года принял участие в официальном матче. Футболист вышел на замену в игре Кубка ФНЛ с «Ригой» (1:3), которая состоялась 8 февраля.

Захаров пропустил более трёх лет из-за серьёзного поврежедения. Последний раз до травмы он выходил на поле в матче юношеского чемпионата мира 2015 года в Чили.

Видео доступно на странице директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина в «Твиттере».

«Чертаново», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 24 встречах команда Игоря Осинькина одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

В матче 25-го тура «Чертаново» на выезде сыграет со «СКА Хабаровск». Встреча состоится 3 марта.